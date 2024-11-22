Шольц пообещал избежать эскалации с Россией
Германия сможет избежать эскалации с Россией, если граждане ФРГ проголосуют за партию СДПГ на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Bloomberg.
«Многие люди в настоящий момент не чувствуют себя в безопасности в стране и мире. Поэтому я буду делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации», – подчеркнул канцлер Германии, имея в виду отказ от передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
При этом Шольц уверен, что все граждане в государстве прекрасно понимают, «какая именно партия взяла на себя ответственность за ведение внешней политики».
Шольц также пояснил, что поставка со стороны государства ракет Taurus Киеву для ударов вглубь РФ вовлечет в конфликт Германию, чего допустить нельзя.