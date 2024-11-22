Шольц пообещал избежать эскалации с Россией

«Многие люди в настоящий момент не чувствуют себя в безопасности в стране и мире. Поэтому я буду делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации», – подчеркнул канцлер Германии, имея в виду отказ от передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.