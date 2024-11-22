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Шольц пообещал избежать эскалации с Россией

Ведомости

Германия сможет избежать эскалации с Россией, если граждане ФРГ проголосуют за партию СДПГ на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Bloomberg.

«Многие люди в настоящий момент не чувствуют себя в безопасности в стране и мире. Поэтому я буду делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации», – подчеркнул канцлер Германии, имея в виду отказ от передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

При этом Шольц уверен, что все граждане в государстве прекрасно понимают, «какая именно партия взяла на себя ответственность за ведение внешней политики».

Шольц также пояснил, что поставка со стороны государства ракет Taurus Киеву для ударов вглубь РФ вовлечет в конфликт Германию, чего допустить нельзя.

18 ноября «Ведомости» писали о негативной реакции немецкой оппозиции на телефонные переговоры Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Разговор двух глав государств состоялся 15 ноября и продлился около часа. Об этом канцлер Германии сообщил в своей соцсети Х, а также подтвердили в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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