Переговоры канцлера ФРГ с Владимиром Путиным разозлили немецкую оппозицию

Как пишет немецкое издание Zeit, члены оппозиционной правоцентристской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) обвинили Шольца в слабости и «усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным». Так, член фракции, бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер на своей странице в Х написал, что переговоры двух лидеров вызвали скандал в немецком обществе и «справедливо возмутили друзей Украины». По мнению другого члена ХДС, Иоганна Вадефула, Шольц позвонил Путину по внутриполитическим мотивам, с целью самопиара, а не для защиты Украины. На другом фланге депутат Бундестага от партии «Зеленых» Робин Вагенер на пресс-конференции своей партии в Висбадене заявил, что Шольц еще не был так бессилен, как сейчас, а российский президент «осознает эту слабость и пользуется ею в ходе телефонных переговоров». При этом депутат парламента от партии «Левые» Грегор Гизи осудил Шольца не за сам звонок, а за то, что он затянул с ним. По его словам, канцлеру следовало установить контакт с Путиным гораздо раньше. «Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что [Дональд] Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», – добавил политик на своей странице в Х.