Переговоры канцлера ФРГ с Владимиром Путиным разозлили немецкую оппозицию

Переговоры канцлера ФРГ с Владимиром Путиным разозлили немецкую оппозициюОлаф Шольц через диалог с Москвой пытается спасти свою партию перед выборами
Немецкая оппозиция раскритиковала канцлера Германии, члена Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца за его первые с декабря 2022 г. телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров состоялся 15 ноября и продлился около часа.
Как пишет немецкое издание Zeit, члены оппозиционной правоцентристской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) обвинили Шольца в слабости и «усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным». Так, член фракции, бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер на своей странице в Х написал, что переговоры двух лидеров вызвали скандал в немецком обществе и «справедливо возмутили друзей Украины». По мнению другого члена ХДС, Иоганна Вадефула, Шольц позвонил Путину по внутриполитическим мотивам, с целью самопиара, а не для защиты Украины. На другом фланге депутат Бундестага от партии «Зеленых» Робин Вагенер на пресс-конференции своей партии в Висбадене заявил, что Шольц еще не был так бессилен, как сейчас, а российский президент «осознает эту слабость и пользуется ею в ходе телефонных переговоров». При этом депутат парламента от партии «Левые» Грегор Гизи осудил Шольца не за сам звонок, а за то, что он затянул с ним. По его словам, канцлеру следовало установить контакт с Путиным гораздо раньше. «Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что [Дональд] Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», – добавил политик на своей странице в Х.
Особенно звонок не понравился президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, канцлер открыл «ящик Пандоры». «Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. <...> Именно этого Путин хочет давно: ему надо ослабить свою изоляцию, изоляцию России», – написал он в своем Telegram-канале.
Шольц во время телефонного разговора 15 ноября призвал Путина положить конец конфликту на Украине и вывести свои войска. Он также призвал Москву начать политический диалог с Киевом с целью «достижения справедливого и прочного мира». При этом канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать помощь украинской стороне «столько, сколько это необходимо».
В свою очередь, Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и готова к их возобновлению, которые, по его словам, были прерваны украинской стороной. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта», – передает пресс-служба Кремля.
Чуть позже Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung, комментируя свой разговор с Путиным, рассказал, что диалог – единственный способ узнать, что думает российский лидер. «Я не уверен, что спекуляции о том, что происходит у Путина в голове, будут способствовать тому, что мы продвинемся вперед. Нам придется это выяснить», – добавил канцлер.
Звонок Шольца Путину состоялся спустя неделю после развала правящей коалиции. Досрочные выборы запланированы не позднее конца марта. Это скорее символический жест и он вряд ли запустит полноценный переговорный процесс, считает эксперт ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его мнению, он был больше направлен на внутреннюю аудиторию. «Учитывая провал своей партии на местных выборах в сентябре, Шольц понимает, что его карьера в опасности, поэтому он пытается играть на поле своих соперников в лице партии АдГ и Сары Вагенкнехт, которые выступают за восстановление диалога с Москвой», – сказал эксперт.
С Камкиным согласен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Правда, продолжает эксперт, символический смысл звонка исчерпывается тем, что контакты президента России с европейскими лидерами не могут иметь содержательного наполнения. «Для заключения мирного соглашения на Украине значение будут иметь мнения Москвы, Вашингтона и Киева как сторон конфликта. Остальным в лучшем случае достанется вспомогательная роль», – добавил Лукьянов.
По словам Камкина, Шольц вряд ли позвонил бы Путину в случае победы на президентских выборах в США демократки Камалы Харрис. У Трампа, отметил эксперт, есть свой инструментарий давления на Германию. «Нельзя говорить, что Шольц звонил Путину как представитель Европы, поскольку внешней политикой Евросоюза руководит Еврокомиссия. Сейчас Шольц – хромая утка, чья партия, возможно, проигрывает в выборах. Поэтому ему вряд ли дали бы роль посредника», – полагает эксперт.
Показательно, что Шольц решил позвонить Путину после того, как стала очевидна готовность Вашингтона менять свою позицию на украинском направлении, отмечает Лукьянов. Как считает эксперт, европейцы тоже хотят продемонстрировать способность Европы действовать проактивно. «Только ЕС, в отличие от американцев, предложить нечего. Пока в США не подсуетятся, разговоры Путина с европейскими лидерами будут походить на обмен лозунгами», – резюмировал Лукьянов.