Украина стала одной из причин распада правящей коалиции ФРГ

Проблемы в правящей коалиции создавал не только Линднер – все ее участники вели себя весьма эгоистично, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Он напоминает, что коалиция распалась по решению именно канцлера Шольца. Сам Линднер вышел из коалиции, громко хлопнув дверью, после того как, отстаивая свой партийный политический курс, оказался в безвыходной ситуации. Германия, скорее всего, пройдет через досрочные парламентские выборы в марте вместо сентября 2025 г., продолжает он. Это время выбрано потому, что примерно в то же время состоятся выборы в Гамбурге, где позиции социал-демократов традиционно сильны и синхронизация выборов в Гамбурге с выборами федеральными несколько укрепила бы СДПГ, говорит Соколов. Что же касается будущей военной помощи Украине, то даже ХДС не выступает только с ястребиных позиций – из уст его лидера Фридриха Мерца можно было слышать и высказывания в пользу дипломатического решения конфликта. Наконец, важную роль в этом сыграет и позиция США, которые стремятся переложить основные траты по помощи Киеву на Германию, резюмирует эксперт.