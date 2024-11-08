Украина стала одной из причин распада правящей коалиции ФРГ

Украина стала одной из причин распада правящей коалиции ФРГНовые выборы немецкого парламента могут пройти в марте 2025 года
Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, Зеленых и либералов из Свободной демократической партии (СвДП), сообщил Der Spiegel. Причиной этого стали разногласия между партнерами по коалиции в бюджетной, финансовой и экономической политике. Поздно вечером 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера, сообщила Financial Times.
Линднер «не проявляет готовности» реализовывать инициативы канцлера. Сам Линднер, как сообщает Spiegel, выступил за проведение досрочных выборов, на что не согласился Шольц. «Вместо этого вчера была постановка вопроса об увольнении», – говорит Линднер. «Правильным решением было бы немедленно поставить вопрос о доверии и провести новые выборы», – подчеркнул экс-министр финансов.
При этом не только бюджетные вопросы повлияли на решение канцлера отправить Линднера в отставку. Шольца раздражало нежелание министра одновременно оказывать помощь Украине и стимулировать экономику. «Это «или-или» – яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это вода на мельницу врагов нашей демократии», – заявил Шольц.
Министр финансов, выступая за строгую финансовую дисциплину, отказал Шольцу в приостановке действия так называемого долгового тормоза – механизма, созданного еще при Ангеле Меркель, который ограничивает заимствования бюджета цифрой в 0,35% ВВП в год. Этот механизм утвержден законом, поэтому его отмену Линднер назвал нарушением присяги. В итоге Шольц прекратил сотрудничество с министром финансов и его партией, заявив, что Линднер повел себя «эгоистично» и пытается спасти свою партию, которая теряет популярность. В ответ Линднер заявил, что Шольц заранее готовился расколоть правящую коалицию и что его действия вводят Германию в период неопределенности.
По словам эксперта ИМЭМО РАН Александра Камкина, госдолг Германии растет из-за антироссийских санкций и поддержки Украины, в то время как производительность труда упала, а инфляция увеличилась. Это и привело к конфликту Шольца и Линднера, которые просто «не сошлись характерами» – канцлер Германии известен своим упрямством. С большой долей вероятности внеочередные выборы в бундестаг состоятся в середине марта. Линднер, спровоцировав выход из правящей коалиции, пытается «спастись с тонущего «Титаника». По мнению Камкина, теперь Линднер займет позицию критики Шольца в стиле «а я же предупреждал», что позволит ему после разгромных поражений на земельных выборах в Восточной Германии сохранить достаточный уровень поддержки для прохождения в бундестаг. Если бы Линднер и его свободные демократы остались с коалицией до конца, продолжает эксперт, то они рисковали бы не пройти 5%-ный барьер. В случае же смены правящей партии на правительство консервативного ХДС/ХСС, что весьма вероятно, можно ожидать от Германии увеличения финансовой помощи Украине, резюмирует эксперт.
Проблемы в правящей коалиции создавал не только Линднер – все ее участники вели себя весьма эгоистично, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Он напоминает, что коалиция распалась по решению именно канцлера Шольца. Сам Линднер вышел из коалиции, громко хлопнув дверью, после того как, отстаивая свой партийный политический курс, оказался в безвыходной ситуации. Германия, скорее всего, пройдет через досрочные парламентские выборы в марте вместо сентября 2025 г., продолжает он. Это время выбрано потому, что примерно в то же время состоятся выборы в Гамбурге, где позиции социал-демократов традиционно сильны и синхронизация выборов в Гамбурге с выборами федеральными несколько укрепила бы СДПГ, говорит Соколов. Что же касается будущей военной помощи Украине, то даже ХДС не выступает только с ястребиных позиций – из уст его лидера Фридриха Мерца можно было слышать и высказывания в пользу дипломатического решения конфликта. Наконец, важную роль в этом сыграет и позиция США, которые стремятся переложить основные траты по помощи Киеву на Германию, резюмирует эксперт.