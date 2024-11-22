Лукашенко предоставил убежище преследуемому в Польше судье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил убежище судье Томашу Шмидту, которого обвиняют в Польше в передаче секретных документов в Белоруссию. Об этом сообщили в близком к администрации главы белорусского государства Telegram-канале «Пул первого».
В том же сообщении отмечается, что Лукашенко подписал указ о выдаче гражданства Белоруссии 257 людям, которые прибыли из 16 стран. Среди них 15 несовершеннолетних, передает канал.
В начале мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что судья имел доступ к различным секретным документам. Сам Шмидт утверждал, что не привозил в Минск никаких документов и не передавал никаких данных.
9 мая Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта. Таким образом, судья утратил свою неприкосновенность. В прокуратуре пояснили, что решение суда позволит выдать ордер на арест Шмидта.