Туск назвал события на Украине «вступлением в решающую фазу» конфликта
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о наступлении решающей фазы конфликта после обмена ракетными ударами Украины и России. Об этом сообщает Reuters.
«Мы чувствуем, что приближается неизвестное», – заявил Туск. По его словам, конфликт обрел «драматические масштабы». Премьер отметил, что угроза «серьезна и реальна».
21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Этот завод производил в СССР ракеты средней и межконтинентальной дальности, а сейчас привлечен к украинской ракетной программе.
Президент Владимир Путин в своем видеообращении пояснил, что этот шаг стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.