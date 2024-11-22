Туск назвал события на Украине «вступлением в решающую фазу» конфликта

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Этот завод производил в СССР ракеты средней и межконтинентальной дальности, а сейчас привлечен к украинской ракетной программе.