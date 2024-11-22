Зампред ВПК доложил президенту о модернизации ядерной триады России

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС – более 82%», – сказал он во время совещания с президентом Владимиром Путиным.