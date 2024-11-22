Зампред ВПК доложил президенту о модернизации ядерной триады России
Набранные темпы производства в оборонно-промышленном комплексе России позволят повысить уровень оснащения стратегических ядерных сил современными образцами на 95%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) Василий Тонкошкуров.
«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС – более 82%», – сказал он во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
По словам Тонкошкурова, имеющиеся заделы научной и производственной базы ОПК позволили своевременно разрабатывать и поставлять в войска современное вооружение, а в условиях спецоперации – оперативно учитывать необходимость доработки вооружения и техники.
Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле подробнее рассказал о новейшей российской ракетной системе средней дальности «Орешник». Глава государства, в частности, заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.
21 ноября президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новую систему. Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России.