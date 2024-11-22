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Зампред ВПК доложил президенту о модернизации ядерной триады России

Ведомости

Набранные темпы производства в оборонно-промышленном комплексе России позволят повысить уровень оснащения стратегических ядерных сил современными образцами на 95%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) Василий Тонкошкуров.

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС – более 82%», – сказал он во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

По словам Тонкошкурова, имеющиеся заделы научной и производственной базы ОПК позволили своевременно разрабатывать и поставлять в войска современное вооружение, а в условиях спецоперации – оперативно учитывать необходимость доработки вооружения и техники.

Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле подробнее рассказал о новейшей российской ракетной системе средней дальности «Орешник». Глава государства, в частности, заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.

21 ноября президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новую систему. Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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