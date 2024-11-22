Путин провел совещание по результатам испытания ракетной системы «Орешник»

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к применению, у нас имеется», – сказал Путин.