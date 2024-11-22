Путин провел совещание по результатам испытания ракетной системы «Орешник»Он поздравил руководство Минобороны и ВПК
Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее о ракетах «Орешник». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем.
«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к применению, у нас имеется», – сказал Путин.
21 ноября президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.