Пашинян: общество Армении позитивно настроено по вопросу сближения с ЕС

«Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я», – сказал он (цитата по ТАСС).