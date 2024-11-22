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Пашинян: общество Армении позитивно настроено по вопросу сближения с ЕС

Ведомости

Армянское общество позитивно настроено относительно сближения с ЕС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественной телекомпании Армении.

«Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я», – сказал он (цитата по ТАСС).

В марте этого года Пашинян на заседании кабинета министров выступил за углубление отношений с ЕС. До этого Европарламент принял резолюцию об укреплении связей организации с Ереваном. 

За резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС, проголосовали 504 депутата, против – четыре, воздержались – 32. В документе европарламентарии призвали Азербайджан освободить «всех жителей Армении и Нагорного Карабаха, которые остаются под стражей», вступить в диалог с карабахскими армянами, «уважать их права и гарантировать безопасность».

О стремлении Еревана сблизится с ЕС заявлял и министр иностранных дел Арарат Мирзоян в 2023 г. Он отмечал, что Армения рассматривает возможность подать заявку на вступление в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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