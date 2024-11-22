Пашинян: общество Армении позитивно настроено по вопросу сближения с ЕС
Армянское общество позитивно настроено относительно сближения с ЕС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественной телекомпании Армении.
«Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я», – сказал он (цитата по ТАСС).
В марте этого года Пашинян на заседании кабинета министров выступил за углубление отношений с ЕС. До этого Европарламент принял резолюцию об укреплении связей организации с Ереваном.
За резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС, проголосовали 504 депутата, против – четыре, воздержались – 32. В документе европарламентарии призвали Азербайджан освободить «всех жителей Армении и Нагорного Карабаха, которые остаются под стражей», вступить в диалог с карабахскими армянами, «уважать их права и гарантировать безопасность».
О стремлении Еревана сблизится с ЕС заявлял и министр иностранных дел Арарат Мирзоян в 2023 г. Он отмечал, что Армения рассматривает возможность подать заявку на вступление в ЕС.