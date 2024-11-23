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Глава МИД Германии Бербок объявила о разводе после 17 лет брака

Ведомости

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок развелась со своим супругом Даниэлем Холефляйшем, пишет Bild со ссылкой на их совместное заявление.

«Некоторое время назад в ходе длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет. <..> Самым важным для нас остается забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем общем доме в Потсдаме», – говорится в заявлении.

Bild отмечает, что Бербок появилась на 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку без обручального кольца. У семьи Бербок и Холефляйш две дочери девяти и 13 лет.

При знакомстве 20 лет назад Бербок и Холефляйш состояли в партии «Зеленых». Впоследствии Бербок стала одним из лидеров партии, Холефляйш же покинул политическую организацию.

Бербок является министром иностранных дел ФРГ с декабря 2021 г. С 2013 г. – депутат бундестага. Являлась сопредседателем партии «Союз 90 / Зеленые» с января 2018 по январь 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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