Глава МИД Германии Бербок объявила о разводе после 17 лет брака

«Некоторое время назад в ходе длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет. <..> Самым важным для нас остается забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем общем доме в Потсдаме», – говорится в заявлении.