Глава МИД Германии Бербок объявила о разводе после 17 лет брака
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок развелась со своим супругом Даниэлем Холефляйшем, пишет Bild со ссылкой на их совместное заявление.
«Некоторое время назад в ходе длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет. <..> Самым важным для нас остается забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем общем доме в Потсдаме», – говорится в заявлении.
Bild отмечает, что Бербок появилась на 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку без обручального кольца. У семьи Бербок и Холефляйш две дочери девяти и 13 лет.
При знакомстве 20 лет назад Бербок и Холефляйш состояли в партии «Зеленых». Впоследствии Бербок стала одним из лидеров партии, Холефляйш же покинул политическую организацию.
Бербок является министром иностранных дел ФРГ с декабря 2021 г. С 2013 г. – депутат бундестага. Являлась сопредседателем партии «Союз 90 / Зеленые» с января 2018 по январь 2022 г.