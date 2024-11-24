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Захарова прокомментировала слова Киева о несуществовании «Орешника»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, усомнившегося в существовании российской новейшей ракеты средней дальности «Орешник», посоветовав Киеву решить, существует ли завод «Южмаш».

Захарова напомнила, что днем ранее существование ракеты подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. До этого же украинские власти много лет заявляли, что «не существует Крымского моста», а потом начали заявлять о необходимости его уничтожить.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш"?», – написала она в своем Telegram-канале.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Разрешение подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Минобороны России сообщало также, что ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар. Президент РФ Владимир Путин позднее связал с этими атаками решение впервые применить по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. 21 ноября в рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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