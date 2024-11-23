Лидеры ОДКБ обсудят удары ВСУ дальнобойными ракетами по России

Лидеры ОДКБ обсудят удары ВСУ дальнобойными ракетами по РоссииВ рамках визита Путина в Казахстан союзники обсудят все аспекты украинского кризиса, пишет ТАСС
Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят в ближайшее время в Казахстане ситуацию с разрешением западных стран бить дальнобойными ракетами вглубь территории России, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«В ближайшее время пройдет сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать. И в рамках визита президента [РФ Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», – сказали агентству.
Между Россией и Казахстаном, напомнил собеседник ТАСС, действует соглашение, которые касается оказания взаимной поддержки в случае агрессии.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Разрешение подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Минобороны России сообщало также, что ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар. Президент РФ Владимир Путин позднее связал с этими атаками решение впервые применить по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. 21 ноября в рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».