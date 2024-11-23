Лидеры ОДКБ обсудят удары ВСУ дальнобойными ракетами по России

20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Минобороны России сообщало также, что ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар. Президент РФ Владимир Путин позднее связал с этими атаками решение впервые применить по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. 21 ноября в рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».