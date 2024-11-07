Песков подтвердил визит Путина в Казахстан 27 ноября
Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан 27 ноября, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Да, это действительно так, он [визит] готовится», – сказал представитель Кремля.
7 ноября о визите Путина в Астану сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу. Визит в республику также подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров, передавал корреспондент «Ведомостей».
28 октября Песков говорил о подготовке визита в Казахстан, а за день до этого агентство «Казтаг» сообщило со ссылкой на протокол межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, что президент России может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.
Ранее Путин посещал Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда российский лидер провел ряд двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером (с 28 июля президентом республики является Масуд Пезешкиан).