Песков подтвердил визит Путина в Казахстан 27 ноября

28 октября Песков говорил о подготовке визита в Казахстан, а за день до этого агентство «Казтаг» сообщило со ссылкой на протокол межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, что президент России может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.