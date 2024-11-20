Bloomberg: ВСУ впервые ударили ракетами Storm Shadow вглубь России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника, знакомого с ситуацией.
Агентство Reuters обратилось к представителю премьер-министра Великобритании. Тот заявил, что его ведомство не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы. До этого Лондон разрешал Киеву использовать Storm Shadow только на своей территории.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Разрешение подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
В Кремле заявляли, что разрешение стран Запада приведет к новому витку напряженности и новой ситуации с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. 19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ выпустили по территории Брянской области шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма.