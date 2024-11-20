Bloomberg: ВСУ впервые ударили ракетами Storm Shadow вглубь России

В Кремле заявляли, что разрешение стран Запада приведет к новому витку напряженности и новой ситуации с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. 19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ выпустили по территории Брянской области шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма.