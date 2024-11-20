The Times: Байден разрешил Киеву наносить удары по РФ британскими Storm Shadow
Решение президента США Джо Байдена одобрить «ограниченное» использование Украиной американской ракетной системы большой дальности ATACMS для атаки целей в глубине России также фактически даст зеленый свет, чтобы разрешить Украине запускать британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом пишет The Times.
Британия была готова дать такое разрешение уже несколько месяцев, как и Франция. Но обе страны ждали, когда Байден примет решение по поводу ATACMS. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, отреагируют на решение Байдена, разрешив более широкое применение своего оружия.
Несмотря на большую вероятность того, что Стармер захочет присоединиться к Байдену и разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие, есть один новый фактор, который придется принять во внимание, обращает внимание издание. С 20 января в Белом доме будет находиться Дональд Трамп, и правительству Стармера предстоит принять тщательное стратегическое решение. В связи с этим The Times задается вопросом, пойдет ли британский премьер-министр на внезапный разворот политики Байдена в отношении использования ракет по территории России или подстрахует себя и найдет полумеры, чтобы не «расстраивать» человека, с которым ему придется налаживать хорошие рабочие отношения в течение следующих четырех лет.
Стармер может последовать примеру Байдена и ограничить использование Storm Shadow российскими целями в Курской области или же он может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому свободу действий, пишет издание.
В другом тексте The Times говорится, что Стармер находился на полпути через Атлантику на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, когда появились неожиданные новости о том, что Байден санкционировал использование ракет ATACMS большой дальности по целям в России. Поскольку на саммит премьер-министра сопровождали журналисты, Даунинг-стрит понимала, что им придется высказать свое мнение о том, могут ли ракеты Storm Shadow британского производства также использоваться против целей в России. Было принято решение, что Стармеру следует воздержаться от публичных заявлений и воспользоваться отсутствием официального подтверждения со стороны Белого дома. В частном порядке высокопоставленный правительственный источник сказал, что позиция Стармера на самом деле была простой – он хочет позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным для своей самообороны. За кулисами Британия уже несколько месяцев оказывает давление на США по этому вопросу.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. В Кремле заявляли, что разрешение стран Запада Украине бить вглубь России дальнобойным оружием приведет к новому витку напряженности и новой ситуации с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.