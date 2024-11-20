The Times: Байден разрешил Киеву наносить удары по РФ британскими Storm Shadow

В другом тексте The Times говорится, что Стармер находился на полпути через Атлантику на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, когда появились неожиданные новости о том, что Байден санкционировал использование ракет ATACMS большой дальности по целям в России. Поскольку на саммит премьер-министра сопровождали журналисты, Даунинг-стрит понимала, что им придется высказать свое мнение о том, могут ли ракеты Storm Shadow британского производства также использоваться против целей в России. Было принято решение, что Стармеру следует воздержаться от публичных заявлений и воспользоваться отсутствием официального подтверждения со стороны Белого дома. В частном порядке высокопоставленный правительственный источник сказал, что позиция Стармера на самом деле была простой – он хочет позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным для своей самообороны. За кулисами Британия уже несколько месяцев оказывает давление на США по этому вопросу.