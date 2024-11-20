Эрдоган не одобрил решение США по дальнобойным ракетам
Турция не одобряет решения США разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.
«Прежде всего, мы не считаем это решение правильным и не одобряем его. <…> Малейшая ошибка будет ничем не отличаться от подбрасывания огня в пороховую бочку. Поэтому я советую всем действовать осторожно», – заявил Эрдоган, добавив, что подход «после меня – конец света» ни к чему не приведет.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.
Разрешение США бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.