Эрдоган не одобрил решение США по дальнобойным ракетам

«Прежде всего, мы не считаем это решение правильным и не одобряем его. <…> Малейшая ошибка будет ничем не отличаться от подбрасывания огня в пороховую бочку. Поэтому я советую всем действовать осторожно», – заявил Эрдоган, добавив, что подход «после меня – конец света» ни к чему не приведет.