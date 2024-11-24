Возле посольства Израиля в Иордании застрелили напавшего на полицейских мужчину

В этой части иорданской столицы часто проходили демонстрации в связи с конфликтом в секторе Газа, напоминает Reuters. В Иордании, часть граждан которой имеют палестинское происхождение, усиливаются антиизраильские настроения, а в стране проходили одни из крупнейших мирных митингов в регионе.