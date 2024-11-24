Возле посольства Израиля в Иордании застрелили напавшего на полицейских мужчину
Мужчина, устроивший стрельбу возле посольства Израиля в Иордании, застрелен, ранения получили трое полицейских, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности и государственные СМИ.
Стрельба произошла в Аммане в районе Рабиа. Вооруженный мужчина напал на полицейский патруль, сообщило государственное информационное агентство Petra. В результате стрельбы пострадали трое полицейских, а сам нападавший был застрелен.
После стрельбы полиция оцепила территорию возле посольства, пишет также Reuters со ссылкой на очевидцев. В район инцидента также выехали полиция и машины скорой помощи.
Министр коммуникаций и представитель правительства Иордании Мохаммад аль-Момани назвал произошедшее «террористическим нападением на силы общественной безопасности, которые выполняют свой долг».
«Любое посягательство на безопасность страны и нападения на сотрудников службы безопасности будут встречены со всей решительностью», – цитирует его Al Jazeera.
В этой части иорданской столицы часто проходили демонстрации в связи с конфликтом в секторе Газа, напоминает Reuters. В Иордании, часть граждан которой имеют палестинское происхождение, усиливаются антиизраильские настроения, а в стране проходили одни из крупнейших мирных митингов в регионе.