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Возле посольства Израиля в Иордании застрелили напавшего на полицейских мужчину

Ведомости

Мужчина, устроивший стрельбу возле посольства Израиля в Иордании, застрелен, ранения получили трое полицейских, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности и государственные СМИ.

Стрельба произошла в Аммане в районе Рабиа. Вооруженный мужчина напал на полицейский патруль, сообщило государственное информационное агентство Petra. В результате стрельбы пострадали трое полицейских, а сам нападавший был застрелен.

После стрельбы полиция оцепила территорию возле посольства, пишет также Reuters со ссылкой на очевидцев. В район инцидента также выехали полиция и машины скорой помощи.

Министр коммуникаций и представитель правительства Иордании Мохаммад аль-Момани назвал произошедшее «террористическим нападением на силы общественной безопасности, которые выполняют свой долг».

«Любое посягательство на безопасность страны и нападения на сотрудников службы безопасности будут встречены со всей решительностью», – цитирует его Al Jazeera.

В этой части иорданской столицы часто проходили демонстрации в связи с конфликтом в секторе Газа, напоминает Reuters. В Иордании, часть граждан которой имеют палестинское происхождение, усиливаются антиизраильские настроения, а в стране проходили одни из крупнейших мирных митингов в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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