Армия Израиля сообщила о нападении со стрельбой возле поселения Шило
В районе поселения Шило на Западном берегу реки Иордан произошло нападение с использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, нападавший был нейтрализован. Подробности произошедшего будут опубликованы позднее.
Газета The Jerusalem Post сообщила о двух пострадавших в результате перестрелки. По данным издания, раненным 18-летнему мужчине и 20-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
6 октября в результате теракта на автовокзале в Беэр-Шеве погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили. Власти заявили, что теракт совершил 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби с судимостью и израильским гражданством. Министр транспорта Израиля Мири Регев на фоне произошедшего призвала депортировать из страны семьи террористов.
1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы.