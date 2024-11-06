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Армия Израиля сообщила о нападении со стрельбой возле поселения Шило

Ведомости

В районе поселения Шило на Западном берегу реки Иордан произошло нападение с использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армии, нападавший был нейтрализован. Подробности произошедшего будут опубликованы позднее.

Газета The Jerusalem Post сообщила о двух пострадавших в результате перестрелки. По данным издания, раненным 18-летнему мужчине и 20-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

6 октября в результате теракта на автовокзале в Беэр-Шеве погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили. Власти заявили, что теракт совершил 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби с судимостью и израильским гражданством. Министр транспорта Израиля Мири Регев на фоне произошедшего призвала депортировать из страны семьи террористов.

1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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