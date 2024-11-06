Армия Израиля сообщила о нападении со стрельбой возле поселения Шило

6 октября в результате теракта на автовокзале в Беэр-Шеве погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили. Власти заявили, что теракт совершил 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби с судимостью и израильским гражданством. Министр транспорта Израиля Мири Регев на фоне произошедшего призвала депортировать из страны семьи террористов.