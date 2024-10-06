Теракт в Беэр-Шеве совершил судимый бедуин с израильским гражданством

«Мы осуждаем это нападение, особенно потому, что преступник – арабский гражданин из бедуинской общины в Негеве. Это не путь арабских граждан, которые проявили гражданскую, моральную и правовую приверженность и отвергли любой вид насилия, и отвергли любые попытки втянуть их в участие в актах политического насилия», – написал он в X (цитата по Times of Israel).