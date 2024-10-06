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Теракт в Беэр-Шеве совершил судимый бедуин с израильским гражданством

Ведомости

Теракт на вокзале в израильском Беэр-Шеве совершил 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби из деревни недалеко от города Лакия. У нападавшего есть израильское гражданство, мужчина был судим, передает Times of Israel со ссылкой на власти.

Издание ссылается также на сообщения еврейских СМИ, которые сообщил о родстве аль-Укби с Муханнадом Алукаби, который в 2015 г. устроил перестрелку на той же автобусной станции в Беэр-Шеве. Тогда погибли один солдат и гражданин Эритреи, которого ошибочно приняли за нападавшего.

6 октября в результате теракта на автовокзале в Беэр-Шеве погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили. Министр транспорта Израиля Мири Регев на фоне произошедшего призвала депортировать из страны семьи террористов, пишет издание.

Лидер арабской исламистской партии Раам и депутат кнессета Мансур Аббас осудил теракт в Беэр-Шеве, назвав его «отвратительным преступлением против невинных мирных жителей».

«Мы осуждаем это нападение, особенно потому, что преступник – арабский гражданин из бедуинской общины в Негеве. Это не путь арабских граждан, которые проявили гражданскую, моральную и правовую приверженность и отвергли любой вид насилия, и отвергли любые попытки втянуть их в участие в актах политического насилия», – написал он в X (цитата по Times of Israel).

1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы, писала Times of Israel со ссылкой на местную полицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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