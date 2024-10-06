В результате теракта на вокзале в Израиле есть раненые и одна погибшая
Один человек погиб в результате теракта на центральном автовокзале Беэр-Шевы на юге Израиля, известно о восьми пострадавших, сообщает Times of Israel.
Одна из пострадавших при атаке получила тяжелые ранения и скончалась, передает издание со ссылкой на спасателей. Еще восемь человек были госпитализированы в городскую больницу, у троих из пострадавших легкие ранения. Нападавшего застрелили, уточняет Times of Israel. Полиция расследует, как именно была совершена атака.
1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы, писала Times of Israel со ссылкой на местную полицию.
По сообщению правоохранителей, один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. Изначально террористы атаковали пассажиров трамвая, затем покинули общественный транспорт и продолжили нападения на улице Иерусалима.