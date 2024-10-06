В результате теракта на вокзале в Израиле есть раненые и одна погибшая

Одна из пострадавших при атаке получила тяжелые ранения и скончалась, передает издание со ссылкой на спасателей. Еще восемь человек были госпитализированы в городскую больницу, у троих из пострадавших легкие ранения. Нападавшего застрелили, уточняет Times of Israel. Полиция расследует, как именно была совершена атака.