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В результате теракта на вокзале в Израиле есть раненые и одна погибшая

Ведомости

Один человек погиб в результате теракта на центральном автовокзале Беэр-Шевы на юге Израиля, известно о восьми пострадавших, сообщает Times of Israel.

Одна из пострадавших при атаке получила тяжелые ранения и скончалась, передает издание со ссылкой на спасателей. Еще восемь человек были госпитализированы в городскую больницу, у троих из пострадавших легкие ранения. Нападавшего застрелили, уточняет Times of Israel. Полиция расследует, как именно была совершена атака.

1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы, писала Times of Israel со ссылкой на местную полицию.

По сообщению правоохранителей, один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. Изначально террористы атаковали пассажиров трамвая, затем покинули общественный транспорт и продолжили нападения на улице Иерусалима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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