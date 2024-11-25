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Reuters: власти Украины показали обломки «Орешника» иностранным журналистам

Ведомости

Власти Украины предоставили доступ к обломкам ракеты «Орешник» небольшой группе иностранных журналистов, сообщает Reuters. Уточняется, что репортеров попросили не раскрывать точное местоположение объекта по соображениям безопасности.

«Обугленные и раскрошившиеся обломки были разложены в ангаре на объекте, где проводится криминалистическая экспертиза», – говорится в публикации.

Следователи изучают обломки новой баллистической ракеты средней дальности. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил журналистам, что это первый случай, когда на территории страны были обнаружены такие обломки.

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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