Кремль: из круга сторонников Трампа звучат слова «мир» и «мирный план»
В ближайшем круге сторонников избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые говорят о мире и мирном плане для прекращения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова номинированного советника по нацбезопасности Майкла Уолтца о готовности обсуждать шаги для мирного урегулирования.
«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на должности в будущей администрации, слово «мир» или «мирный план» звучит», – сообщил Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что «из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат». Также он отметил, что президент Владимир Путин подтверждал готовность к общению с администрацией избранного президента США для обсуждения мирного процесса. 10 ноября Песков заявлял, что Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, как действующий глава государства Джо Байден.
6 ноября на фоне сообщений о победе Трампа на президентских выборах Песков говорил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов новой администрации в январе 2025 г., когда избранный президент вступит в должность.