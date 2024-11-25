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Кремль: из круга сторонников Трампа звучат слова «мир» и «мирный план»

Ведомости

В ближайшем круге сторонников избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые говорят о мире и мирном плане для прекращения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова номинированного советника по нацбезопасности Майкла Уолтца о готовности обсуждать шаги для мирного урегулирования.

«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на должности в будущей администрации, слово «мир» или «мирный план» звучит», – сообщил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что «из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат». Также он отметил, что президент Владимир Путин подтверждал готовность к общению с администрацией избранного президента США для обсуждения мирного процесса. 10 ноября Песков заявлял, что Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, как действующий глава государства Джо Байден.

6 ноября на фоне сообщений о победе Трампа на президентских выборах Песков говорил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов новой администрации в январе 2025 г., когда избранный президент вступит в должность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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