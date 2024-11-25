Кремль: из круга сторонников Трампа звучат слова «мир» и «мирный план»

Пресс-секретарь также добавил, что «из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат». Также он отметил, что президент Владимир Путин подтверждал готовность к общению с администрацией избранного президента США для обсуждения мирного процесса. 10 ноября Песков заявлял, что Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, как действующий глава государства Джо Байден.