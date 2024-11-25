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Песков: 46 курян вернулись на родину благодаря «сложным переговорам»

Ведомости

Договоренность о возвращении на родину 46 жителей Курской области стала результатом очень сложных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются. Делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину», – подтвердил Песков.

22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину после вторжения в августе украинских сил в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Сейчас они находятся в пункте временного размещения (ПВР) в Курске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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