Песков: 46 курян вернулись на родину благодаря «сложным переговорам»

22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину после вторжения в августе украинских сил в регион. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Сейчас они находятся в пункте временного размещения (ПВР) в Курске.