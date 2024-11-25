В Ираке впервые за 37 лет прошла перепись населения
Впервые за последние 37 лет в Ираке прошла перепись. Численность населения превысила 45 млн человек, сообщает информационный портал Shafaq News.
«Численность населения Ирака достигла 45 407 495 человек, включая иностранцев и беженцев», – заявил премьер-министр страны Мохаммед Шиа ас-Судани. По его словам, количество семей превысило 7,8 млн.
Численность мужчин составила 22,7 млн человек (50,1% от всего населения), а численность женщин – 22,6 млн человек (49,8% от населения). Премьер Ирака также сообщил, что доля нетрудоспособного населения младше 15 лет составляет 36,1%, а доля лиц старше 65 лет – 3,7% от всего населения.
Перепись населения в Ираке проводилась 20-21 ноября, сообщало агентство Anadolu. В публикации отмечается, что перепись должна проходить каждые 10 лет, но ее не удавалось организовать «из-за насильственных инцидентов после вторжения США в страну в 2003 г.».
В сентябре этого года госдепартамент сообщил, что США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство»