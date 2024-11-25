В Ираке впервые за 37 лет прошла перепись населения

В сентябре этого года госдепартамент сообщил, что США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Вывод войск планируется завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 г.