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В Ираке впервые за 37 лет прошла перепись населения

Ведомости

Впервые за последние 37 лет в Ираке прошла перепись. Численность населения превысила 45 млн человек, сообщает информационный портал Shafaq News.

«Численность населения Ирака достигла 45 407 495 человек, включая иностранцев и беженцев», – заявил премьер-министр страны Мохаммед Шиа ас-Судани. По его словам, количество семей превысило 7,8 млн.

Численность мужчин составила 22,7 млн человек (50,1% от всего населения), а численность женщин – 22,6 млн человек (49,8% от населения). Премьер Ирака также сообщил, что доля нетрудоспособного населения младше 15 лет составляет 36,1%, а доля лиц старше 65 лет – 3,7% от всего населения.

Перепись населения в Ираке проводилась 20-21 ноября, сообщало агентство Anadolu. В публикации отмечается, что перепись должна проходить каждые 10 лет, но ее не удавалось организовать «из-за насильственных инцидентов после вторжения США в страну в 2003 г.».

В сентябре этого года госдепартамент сообщил, что США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вывод войск планируется завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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