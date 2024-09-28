США завершат международную военную миссию в Ираке к 2025 году

Военнослужащие остаются в Ираке как часть созданной в 2014 г. международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ в рамках продолжающейся с тех пор военной операции «Непоколебимая решимость». Они размещены в международном аэропорту Багдада, в зеленой зоне города, где расположены иностранные посольства, на авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар на западе страны, где сохраняются спящие ячейки ИГ, и в некоторых других пунктах.