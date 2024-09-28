США завершат международную военную миссию в Ираке к 2025 году
США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство»
Точное количество выводимых военнослужащих не указывается. После завершения миссии стороны перейдут к двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности, направленному на поддержку иракских сил и противодействие террористической угрозе. США также обязались провести вывод своего контингента в соответствии с конституцией и законами Ирака.
Международная коалиция, несмотря на сворачивание миссии в Ираке, продолжит борьбу с террористической угрозой на глобальном уровне, включая продолжение операций в Сирии до сентября 2026 г. Для успешного перехода Высшая военная комиссия сформулирует необходимые процедуры, включая защиту международных советников, находящихся в Ираке по приглашению правительства.
6 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Ирак достигли понимания в вопросе вывода американских войск. Предварительный план предусматривал вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 г., а остальной части – к концу 2026 г. При этом уточнялось, что часть американских военных сможет остаться в Ираке.
Военнослужащие остаются в Ираке как часть созданной в 2014 г. международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ в рамках продолжающейся с тех пор военной операции «Непоколебимая решимость». Они размещены в международном аэропорту Багдада, в зеленой зоне города, где расположены иностранные посольства, на авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар на западе страны, где сохраняются спящие ячейки ИГ, и в некоторых других пунктах.