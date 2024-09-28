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США завершат международную военную миссию в Ираке к 2025 году

Ведомости

США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Как сообщает Госдепартамент США, вывод войск планируется завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 г.

Точное количество выводимых военнослужащих не указывается. После завершения миссии стороны перейдут к двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности, направленному на поддержку иракских сил и противодействие террористической угрозе. США также обязались провести вывод своего контингента в соответствии с конституцией и законами Ирака.

Международная коалиция, несмотря на сворачивание миссии в Ираке, продолжит борьбу с террористической угрозой на глобальном уровне, включая продолжение операций в Сирии до сентября 2026 г. Для успешного перехода Высшая военная комиссия сформулирует необходимые процедуры, включая защиту международных советников, находящихся в Ираке по приглашению правительства.

6 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Ирак достигли понимания в вопросе вывода американских войск. Предварительный план предусматривал вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 г., а остальной части – к концу 2026 г. При этом уточнялось, что часть американских военных сможет остаться в Ираке.

Военнослужащие остаются в Ираке как часть созданной в 2014 г. международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ в рамках продолжающейся с тех пор военной операции «Непоколебимая решимость». Они размещены в международном аэропорту Багдада, в зеленой зоне города, где расположены иностранные посольства, на авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар на западе страны, где сохраняются спящие ячейки ИГ, и в некоторых других пунктах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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