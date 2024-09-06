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Reuters: США и Ирак достигли понимания в выводе войск международной коалиции

Ведомости

США и Ирак достигли понимания по планам вывода сил международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ; террористическая организация, запрещена в России) из ближневосточной страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соглашение стало результатом более чем шестимесячных переговоров между Багдадом и Вашингтоном. Предварительный план предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 г., а остальной части – к концу 2026 г. Стороны стремятся достичь сделки, в рамках которой часть американских военных сможет остаться в Ираке и после сокращения численности войск.

По данным собеседников агентства, официальное объявление о достижении соглашения было запланировано на несколько недель назад, но было отложено из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и для уточнения оставшихся деталей.

6 января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил о создании специального комитета, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. Поводом стало убийство американским ударом с воздуха в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари, который участвовал в борьбе с проиранской группировкой ИГ «Силы народной мобилизации» (PMF). В то же время требование Ирака о выводе американских войск было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но на самом деле иракские власти якобы настроены скорее на сохранение этого контингента, писала Politico со ссылкой на источник в госдепартаменте США.

25 января МИД Ирака сообщал об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп. Целью процесса называлось формулирование «конкретного и четкого графика, определяющего продолжительность присутствия советников международной коалиции в Ираке и постепенное и преднамеренное сокращение ее советников на иракской земле и прекращение военной миссии коалиции». В Пентагоне подтвердили, что США и власти Ирака начинают заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC).

Военнослужащие остаются в Ираке как часть созданной в 2014 г. международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ в рамках продолжающейся с тех пор военной операции «Непоколебимая решимость». Они размещены в международном аэропорту Багдада, в зеленой зоне города, где расположены иностранные посольства, на авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар на западе страны, где сохраняются спящие ячейки ИГ, и в некоторых других пунктах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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