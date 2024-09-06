Reuters: США и Ирак достигли понимания в выводе войск международной коалиции

6 января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил о создании специального комитета, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. Поводом стало убийство американским ударом с воздуха в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари, который участвовал в борьбе с проиранской группировкой ИГ «Силы народной мобилизации» (PMF). В то же время требование Ирака о выводе американских войск было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но на самом деле иракские власти якобы настроены скорее на сохранение этого контингента, писала Politico со ссылкой на источник в госдепартаменте США.