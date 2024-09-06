Reuters: США и Ирак достигли понимания в выводе войск международной коалиции
США и Ирак достигли понимания по планам вывода сил международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ; террористическая организация, запрещена в России) из ближневосточной страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Соглашение стало результатом более чем шестимесячных переговоров между Багдадом и Вашингтоном. Предварительный план предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 г., а остальной части – к концу 2026 г. Стороны стремятся достичь сделки, в рамках которой часть американских военных сможет остаться в Ираке и после сокращения численности войск.
По данным собеседников агентства, официальное объявление о достижении соглашения было запланировано на несколько недель назад, но было отложено из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и для уточнения оставшихся деталей.
6 января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил о создании специального комитета, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. Поводом стало убийство американским ударом с воздуха в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари, который участвовал в борьбе с проиранской группировкой ИГ «Силы народной мобилизации» (PMF). В то же время требование Ирака о выводе американских войск было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но на самом деле иракские власти якобы настроены скорее на сохранение этого контингента, писала Politico со ссылкой на источник в госдепартаменте США.
25 января МИД Ирака сообщал об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп. Целью процесса называлось формулирование «конкретного и четкого графика, определяющего продолжительность присутствия советников международной коалиции в Ираке и постепенное и преднамеренное сокращение ее советников на иракской земле и прекращение военной миссии коалиции». В Пентагоне подтвердили, что США и власти Ирака начинают заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC).
Военнослужащие остаются в Ираке как часть созданной в 2014 г. международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ в рамках продолжающейся с тех пор военной операции «Непоколебимая решимость». Они размещены в международном аэропорту Багдада, в зеленой зоне города, где расположены иностранные посольства, на авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар на западе страны, где сохраняются спящие ячейки ИГ, и в некоторых других пунктах.