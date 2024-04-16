Премьер Ирака приехал говорить с Байденом о выводе американских войск

Премьер Ирака приехал говорить с Байденом о выводе американских войскПереговоры могут омрачить иранские ракеты, пролетевшие через Ирак в Израиль
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 15 апреля прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Ключевыми вопросами для обсуждения являются двустороннее экономическое взаимодействие, а также вывод американских военных из страны. Они остаются в Ираке как часть созданной в 2014 г. международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ (запрещена и признана террористической в России) в рамках продолжающейся с тех пор военной операции «Непоколебимая решимость».
Хотя переговоры о путях вывода военных США были запланированы заранее, пройдут они в неудачный для этого момент – ракеты и беспилотники, которыми накануне Иран атаковал Израиль, пролетали через воздушное пространство Ирака.
Комбинированный удар в рамках операции «Истинное обещание» был произведен Тегераном в ночь на 14 апреля в ответ на израильскую атаку против офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранском консульстве в Сирии 1 апреля. Тогда в Дамаске погибли два генерала КСИР. Президент Байден прямо обвинил в ударе не только Тегеран, но и его «прокси, оперирующие в Йемене, Сирии и Ираке». Под последними имелись в виду как раз иракские автономные проиранские шиитские военные группировки.
В то же время американские военные, дислоцирующиеся в стране, участвовали в противодействии иранскому удару по Израилю. Силы американской ПВО в составе зенитно-ракетного комплекса Patriot с базы под Эрбилем (столица автономного региона Иракский Курдистан) сбили как минимум одну иранскую ракету. Всего, по данным турецкого портала Hakkari il sesi gazetesi, американские военные с эрбильской базы сбили три иранские ракеты.
Военнослужащие США также размещены в международном аэропорту Багдада, в Зеленой зоне города, где расположены иностранные посольства, на авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар на западе страны, где сохраняются спящие ячейки ИГ, и в некоторых других пунктах. За пределами Багдада американские военные периодически подвергаются обстрелам со стороны проиранских шиитских группировок.
Вечером 15 апреля перед встречей Байдена с ас-Судани госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в разговоре с вице-премьером Ирака Мухаммедом Али Тамимом, что его страна призывает все стороны избегать эскалации. Тамим, в свою очередь, сказал, что правительство Ирака предупреждает об эскалации и втягивании региона в более широкую войну, которая будет угрожать международной безопасности. «И поэтому мы призываем все стороны к сдержанности и уважению правил дипломатической работы, а также международного права», – заявил он (цитата по сообщению госдепартамента США). Блинкен и Тамим являются сопредседателями заседания Высшего координационного комитета США и Ирака.
О намерении обсудить окончательный вывод американских войск из страны ас-Судани объявил еще 6 января. Тогда он сообщил, что создается специальный комитет, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. Поводом стало убийство американским ударом с воздуха в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари, который участвовал в борьбе с проиранской группировкой ИГ «Силы народной мобилизации» (PMF). В то же время требование Ирака о выводе американских войск было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но на самом деле иракские власти якобы настроены скорее на сохранение этого контингента, написала 10 января Politico со ссылкой на источник в госдепартаменте США.
МИД Ирака, в свою очередь, 25 января сообщил об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп. Целью процесса названо формулирование «конкретного и четкого графика, определяющего продолжительность присутствия советников международной коалиции в Ираке и постепенное и преднамеренное сокращение ее советников на иракской земле и прекращение военной миссии коалиции». В Пентагоне тогда же подтвердили, что США и власти Ирака начинают заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC).
Ирак находится в двойственном положении. С одной стороны, он надеется на окончательный демонтаж американских экономических барьеров и укрепление торговых и прочих связей с Вашингтоном. С другой стороны, страна с шиитским большинством, премьером которой согласно конституции 2005 г. должен быть представитель этого направления ислама, тесно взаимодействует и с шиитским Ираном. Как заявил перед визитом сам ас-Судани, «Иран – соседняя страна, с которой у нас общие интересы, а США – стратегический союзник». «Наши отношения с ними значимы <...> Отношения как с Ираном, так и с Соединенными Штатами являются преимуществом для Ирака, которое можно использовать для снижения напряженности, и это имело место во всех региональных кризисах», – подчеркнул иракский премьер.
Ирак в отношениях с международными партнерами стремится осуществить переход от модели страны – реципиента внешней военной и прочей помощи к модели равноправного партнерства в совместных взаимовыгодных проектах, объясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Руслан Мамедов. По его словам, в основе современного внешнеполитического курса Ирака его правительство видит принципы позитивной дипломатии, равноправного партнерства, невмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. «Но риски дестабилизации в Ираке сохраняются ввиду американо-иранской конфронтации, влияния эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа и региональной конкуренции», – говорит Мамедов.
На момент сдачи статьи встреча ас-Судани и Байдена еще не состоялась.