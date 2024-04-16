Премьер Ирака приехал говорить с Байденом о выводе американских войск

Ирак находится в двойственном положении. С одной стороны, он надеется на окончательный демонтаж американских экономических барьеров и укрепление торговых и прочих связей с Вашингтоном. С другой стороны, страна с шиитским большинством, премьером которой согласно конституции 2005 г. должен быть представитель этого направления ислама, тесно взаимодействует и с шиитским Ираном. Как заявил перед визитом сам ас-Судани, «Иран – соседняя страна, с которой у нас общие интересы, а США – стратегический союзник». «Наши отношения с ними значимы <...> Отношения как с Ираном, так и с Соединенными Штатами являются преимуществом для Ирака, которое можно использовать для снижения напряженности, и это имело место во всех региональных кризисах», – подчеркнул иракский премьер.