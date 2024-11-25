Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования» и страхового дома ВСК
Великобритания расширила санкционный список против России, добавив туда «Альфастрахование» и страховой дом ВСК. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.
«25 ноября 2024 г. Добавлено два новых обозначения и 30 новых спецификаций в рамках режима санкций против России», – говорится в сообщении.
Помимо компаний, под ограничения попали российские морские суда и те судна, которые, как утверждается, связаны с РФ. Среди них – суда Cepheus и Ksena, которые ходят под флагом Панамы, а также корабли «Братск», «Белгород», «Антарктика», «Красноярск» и «Виктор Бакаев». Они, согласно информации из санкционного списка, якобы перевозят российские нефтепродукты в третьи страны.
Судам запрещено заходить в порты Великобритании. Согласно введенным санкциям, их регистрация в реестре судов королевства может быть прекращена, а капитанам или лоцманам могут выдать предписание о запрете на вход в порты.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.