Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования» и страхового дома ВСК

Ведомости

Великобритания расширила санкционный список против России, добавив туда «Альфастрахование» и страховой дом ВСК. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«25 ноября 2024 г. Добавлено два новых обозначения и 30 новых спецификаций в рамках режима санкций против России», – говорится в сообщении.

Помимо компаний, под ограничения попали российские морские суда и те судна, которые, как утверждается, связаны с РФ. Среди них – суда Cepheus и Ksena, которые ходят под флагом Панамы, а также корабли «Братск», «Белгород», «Антарктика», «Красноярск» и «Виктор Бакаев». Они, согласно информации из санкционного списка, якобы перевозят российские нефтепродукты в третьи страны.

Судам запрещено заходить в порты Великобритании. Согласно введенным санкциям, их регистрация в реестре судов королевства может быть прекращена, а капитанам или лоцманам могут выдать предписание о запрете на вход в порты.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных