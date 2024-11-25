Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования» и страхового дома ВСК

Помимо компаний, под ограничения попали российские морские суда и те судна, которые, как утверждается, связаны с РФ. Среди них – суда Cepheus и Ksena, которые ходят под флагом Панамы, а также корабли «Братск», «Белгород», «Антарктика», «Красноярск» и «Виктор Бакаев». Они, согласно информации из санкционного списка, якобы перевозят российские нефтепродукты в третьи страны.