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Основатель Blackwater призвал не провоцировать Россию после удара «Орешника»

Ведомости

Президент Джо Байден, принявший «крайне безответственное» решение о снятии вето США на удары Украины американским оружием вглубь территории России, тем самым обострил ситуацию, учитывая, что он должен покинуть свой пост в январе. Об этом заявил основатель и бывший генеральный директор частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс, пишет Newsweek.

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету. Они несли девять боеголовок, летящих со скоростью девять махов, которые невозможно сбить, и даже с неядерным [оружием] кинетическая сила огромна, и они могли бы сделать это так же легко – это было напоминанием со стороны русских. <...> Так что это не та игра, в которую нужно играть дальше», – сказал Принс.

Принс также предупредил, что Киеву следует отказаться от любых надежд на возвращение бывших территорий , если он хочет положить конец конфликту. Он надеется, что избранный президент Дональд Трамп, пообещавший положить конец конфликту, «сможет взяться за дело буквально с первого дня».

«Если на то пошло, представьте, если бы произошло такое пограничное столкновение с Мексикой, и было бы оружие, поставленное Россией, которое стреляло бы по территории Соединенных Штатов. Мы ни за что не стали бы этого терпеть», – заявил Принс.

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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