Основатель Blackwater призвал не провоцировать Россию после удара «Орешника»

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету. Они несли девять боеголовок, летящих со скоростью девять махов, которые невозможно сбить, и даже с неядерным [оружием] кинетическая сила огромна, и они могли бы сделать это так же легко – это было напоминанием со стороны русских. <...> Так что это не та игра, в которую нужно играть дальше», – сказал Принс.