Основатель Blackwater призвал не провоцировать Россию после удара «Орешника»
Президент Джо Байден, принявший «крайне безответственное» решение о снятии вето США на удары Украины американским оружием вглубь территории России, тем самым обострил ситуацию, учитывая, что он должен покинуть свой пост в январе. Об этом заявил основатель и бывший генеральный директор частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс, пишет Newsweek.
«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету. Они несли девять боеголовок, летящих со скоростью девять махов, которые невозможно сбить, и даже с неядерным [оружием] кинетическая сила огромна, и они могли бы сделать это так же легко – это было напоминанием со стороны русских. <...> Так что это не та игра, в которую нужно играть дальше», – сказал Принс.
Принс также предупредил, что Киеву следует отказаться от любых надежд на возвращение бывших территорий , если он хочет положить конец конфликту. Он надеется, что избранный президент Дональд Трамп, пообещавший положить конец конфликту, «сможет взяться за дело буквально с первого дня».
«Если на то пошло, представьте, если бы произошло такое пограничное столкновение с Мексикой, и было бы оружие, поставленное Россией, которое стреляло бы по территории Соединенных Штатов. Мы ни за что не стали бы этого терпеть», – заявил Принс.
21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.