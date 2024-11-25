Bloomberg: G7 хочет принять меры к КНР из-за предполагаемой поддержки РФ
Министры иностранных дел стран G7 проведут деловую встречу в Италии с 25 по 26 ноября, целью которой станет принятие мер в отношении КНР за предполагаемую поддержку России в конфликте с Украиной, передает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.
Тем не менее, по информации ТАСС от высокопоставленного представителя ЕС, имя которого не называется, прямые доказательства военной помощи Китая российской стороне отсутствуют.
«Страны G7 обсудят возможное принятие санкций в отношении Китая и других третьих стран», – приводит агентство фрагмент проекта заявления.
Мероприятие пройдет в Фьюджи и Ананьи. Кроме того, на повестке дня ситуация на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также кризисы в Гаити и Судане.
Еще 12 июня, по данным Bloomberg, страны большой семерки призывали Китай отказаться от военной помощи РФ.
16 ноября «Ведомости» писали о заявлении лидеров стран G7 в поддержку Украины. Главы государств заверили Киев в своей неизменной поддержке и обещали воздействовать на Россию с помощью санкций, экспортного контроля и других мер.