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Bloomberg: G7 хочет принять меры к КНР из-за предполагаемой поддержки РФ

Ведомости

Министры иностранных дел стран G7 проведут деловую встречу в Италии с 25 по 26 ноября, целью которой станет принятие мер в отношении КНР за предполагаемую поддержку России в конфликте с Украиной, передает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.

Тем не менее, по информации ТАСС от высокопоставленного представителя ЕС, имя которого не называется, прямые доказательства военной помощи Китая российской стороне отсутствуют.

«Страны G7 обсудят возможное принятие санкций в отношении Китая и других третьих стран», – приводит агентство фрагмент проекта заявления.

Мероприятие пройдет в Фьюджи и Ананьи. Кроме того, на повестке дня ситуация на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также кризисы в Гаити и Судане.

Еще 12 июня, по данным Bloomberg, страны большой семерки призывали Китай отказаться от военной помощи РФ.

16 ноября «Ведомости» писали о заявлении лидеров стран G7 в поддержку Украины. Главы государств заверили Киев в своей неизменной поддержке и обещали воздействовать на Россию с помощью санкций, экспортного контроля и других мер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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