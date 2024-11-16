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Лидеры G7 пообещали поддерживать Украину и бороться с РФ с помощью санкций

Ведомости

Лидеры стран G7 приняли заявление в поддержку Украины в преддверии тысячного дня российской военной спецоперации, в котором пообещали продолжать поддерживать Киев и воздействовать на Россию с помощью санкций, экспортного контроля и других мер. Заявление опубликовано на сайте правительства Италии, которая председательствует в группе G7.

Заявление было принято по инициативе премьер-министра Джорджии Мелони, отметили в правительстве. Лидеры G7 подтвердили в нем свою «неизменную поддержку Украины», подчеркнув, что она продлится столько, сколько потребуется.

«Мы солидарны, внося вклад в ее борьбу за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и ее восстановление», – говорится в заявлении.

В G7 назвали Россию единственным препятствием «на пути к справедливому и прочному миру». Лидеры объединения подтвердили «свою приверженность наложению на Россию серьезных издержек посредством санкций, экспортного контроля и других эффективных мер».

В июне лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Часть США будет составлять $20 млрд. В конце октября глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что участники «большой семерки» планируют в ближайшее время завершить сделку. По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.

28 октября стало известно, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС. Президент России Владимир Путин говорил, что любые попытки западных стран изъять активы РФ будут считаться воровством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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