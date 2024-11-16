Лидеры G7 пообещали поддерживать Украину и бороться с РФ с помощью санкций
Лидеры стран G7 приняли заявление в поддержку Украины в преддверии тысячного дня российской военной спецоперации, в котором пообещали продолжать поддерживать Киев и воздействовать на Россию с помощью санкций, экспортного контроля и других мер. Заявление опубликовано на сайте правительства Италии, которая председательствует в группе G7.
Заявление было принято по инициативе премьер-министра Джорджии Мелони, отметили в правительстве. Лидеры G7 подтвердили в нем свою «неизменную поддержку Украины», подчеркнув, что она продлится столько, сколько потребуется.
«Мы солидарны, внося вклад в ее борьбу за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и ее восстановление», – говорится в заявлении.
В G7 назвали Россию единственным препятствием «на пути к справедливому и прочному миру». Лидеры объединения подтвердили «свою приверженность наложению на Россию серьезных издержек посредством санкций, экспортного контроля и других эффективных мер».
В июне лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Часть США будет составлять $20 млрд. В конце октября глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что участники «большой семерки» планируют в ближайшее время завершить сделку. По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.
28 октября стало известно, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС. Президент России Владимир Путин говорил, что любые попытки западных стран изъять активы РФ будут считаться воровством.