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Украина получит кредит от ЕС при условии соблюдения «демократической политики»

Ведомости

Европейский союз (ЕС) одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС. Об этом стало известно из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Получение средств возможно только при выполнении страной предварительных условий. В них входит уважение к многопартийной парламентской системе, гарантии прав человека, включая уважение к правам меньшинств, и обеспечение верховенства закона.

За выполнением обязательств будут следить службы Еврокомиссии и Европейская служба внешних связей. В случае невыполнения обязательств Еврокомиссия отметит возможность получения кредита.

Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД РФ отмечали, что Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов подаст иск в Международный суд ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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