Украина получит кредит от ЕС при условии соблюдения «демократической политики»
Европейский союз (ЕС) одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС. Об этом стало известно из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
Получение средств возможно только при выполнении страной предварительных условий. В них входит уважение к многопартийной парламентской системе, гарантии прав человека, включая уважение к правам меньшинств, и обеспечение верховенства закона.
За выполнением обязательств будут следить службы Еврокомиссии и Европейская служба внешних связей. В случае невыполнения обязательств Еврокомиссия отметит возможность получения кредита.
Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД РФ отмечали, что Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов подаст иск в Международный суд ООН.