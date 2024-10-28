Украина получит кредит от ЕС при условии соблюдения «демократической политики»

Европейский союз (ЕС) одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС. Об этом стало известно из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.