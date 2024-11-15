Орбан предложил пересмотреть санкции против РФ из-за цен на энергоносители
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России из-за высоких цен на энергоносители. Об этом премьер заявил в эфире радиостанции Magyar Rádió.
По его словам, цены могут быть снижены только в том случае, если Евросоюз пересмотрит свою «нынешнюю политику».
8 ноября премьер-министр отмечал, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
«Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – заявлял он после встречи с европейскими лидерами в Будапеште.
В конце октября Орбан заявлял, что подозревает Евросоюз в заговоре против него и его правительства, целью которого является смена власти в стране. По мнению Орбана, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.