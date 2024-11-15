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Орбан предложил пересмотреть санкции против РФ из-за цен на энергоносители

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России из-за высоких цен на энергоносители. Об этом премьер заявил в эфире радиостанции Magyar Rádió.

По его словам, цены могут быть снижены только в том случае, если Евросоюз пересмотрит свою «нынешнюю политику».

В отличие от американских конкурентов, европейские компании платят в четыре раза больше. «Цены на энергоносители должны быть снижены во что бы то ни стало», – заявил премьер (цитата по РБК).

8 ноября премьер-министр отмечал, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – заявлял он после встречи с европейскими лидерами в Будапеште.

В конце октября Орбан заявлял, что подозревает Евросоюз в заговоре против него и его правительства, целью которого является смена власти в стране. По мнению Орбана, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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