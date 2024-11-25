Джорджеску лидирует на выборах в Румынии после обработки всех бюллетеней
Независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует на выборах президента Румынии после обработки 100% бюллетеней. Результаты опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Джорджеску набрал 22,94% голосов, за него проголосовали 2 120 404 человека. На втором месте находится лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 19,18% голосов – ее поддержали 1 772 503 человека.
В Кремле не дают никаких прогнозов по поводу президентских выборов в Румынии, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 25 ноября. Но при этом пока ясно, что действующее руководство страны не является дружественным для России, заявлял он. Джорджеску выступает за нормализацию отношений с Москвой.