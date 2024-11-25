Джорджеску лидирует на выборах в Румынии после обработки всех бюллетеней

В Кремле не дают никаких прогнозов по поводу президентских выборов в Румынии, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 25 ноября. Но при этом пока ясно, что действующее руководство страны не является дружественным для России, заявлял он. Джорджеску выступает за нормализацию отношений с Москвой.