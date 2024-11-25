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Джорджеску лидирует на выборах в Румынии после обработки всех бюллетеней

Ведомости

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует на выборах президента Румынии после обработки 100% бюллетеней. Результаты опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Джорджеску набрал 22,94% голосов, за него проголосовали 2 120 404 человека. На втором месте находится лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 19,18% голосов – ее поддержали 1 772 503 человека.

Кандидаты проходят во второй тур выборов. Он пройдет 8 декабря, уточняет румынская газета Adevarul.

В Кремле не дают никаких прогнозов по поводу президентских выборов в Румынии, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 25 ноября. Но при этом пока ясно, что действующее руководство страны не является дружественным для России, заявлял он. Джорджеску выступает за нормализацию отношений с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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