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Песков: действующее руководство Румынии не является дружественным для России

Ведомости

В Кремле не дают никаких прогнозов по поводу президентских выборов в Румынии, но пока ясно, что действующее руководство страны не является дружественным для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Я пока не стал бы давать никаких прогнозов. Да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной», – добавил он, комментируя победу в первом туре независимого кандидата Кэлина Джорджеску, который выступает за нормализацию отношений с Москвой.

По словам Пескова, Россия будет следить за тем, как развиваются избирательные процессы в Румынии и кто будет победителем президентских выборов.

По результатам обработки 99,95% протоколов Джорджеску лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии с 22,94% голосов, передает местная газета Adevarul. На втором месте находится лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 19,17% голосов. На третьем месте – действующий премьер-министр, лидер социал-демократической партии Марчел Чолаку с 19,15% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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