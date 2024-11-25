Песков: действующее руководство Румынии не является дружественным для России

«Я пока не стал бы давать никаких прогнозов. Да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной», – добавил он, комментируя победу в первом туре независимого кандидата Кэлина Джорджеску, который выступает за нормализацию отношений с Москвой.