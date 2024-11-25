Песков: действующее руководство Румынии не является дружественным для России
В Кремле не дают никаких прогнозов по поводу президентских выборов в Румынии, но пока ясно, что действующее руководство страны не является дружественным для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.
«Я пока не стал бы давать никаких прогнозов. Да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной», – добавил он, комментируя победу в первом туре независимого кандидата Кэлина Джорджеску, который выступает за нормализацию отношений с Москвой.
По словам Пескова, Россия будет следить за тем, как развиваются избирательные процессы в Румынии и кто будет победителем президентских выборов.
По результатам обработки 99,95% протоколов Джорджеску лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии с 22,94% голосов, передает местная газета Adevarul. На втором месте находится лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 19,17% голосов. На третьем месте – действующий премьер-министр, лидер социал-демократической партии Марчел Чолаку с 19,15% голосов.