На президентских выборах в Уругвае победил оппозицонный политик Жаманду Орси

Избранный президент также отмечал, что будет стремиться к снижению пошлин в рамках торговых отношений с Китаем, соблюдая при этом правила МЕРКОСУР (экономическое и политическое соглашение, заключенное рядом стран Южной Америки), которые запрещают его участникам заключать индивидуальные торговые соглашения с другими странами.