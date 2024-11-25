На президентских выборах в Уругвае победил оппозицонный политик Жаманду Орси
На президентских выборах в Уругвае победил оппозиционный левый политик Жаманду Орси. Он обошел оппонента от правящей правоцентристской партии Альваро Дельгадо с результатом 50,2% голосов. Дельгадо, в свою очередь, получил 45,6% голосов.
Орси представляет левоцентристскую партию «Широкий фронт».
В ходе президентской кампании он пообещал бороться с наркотрафиком и преступностью.
Кроме того, Орси будет проводить «современную левую» политику: увеличивать социальные расходы без повышения налогов и стимулировать экономический рост.
Избранный президент также отмечал, что будет стремиться к снижению пошлин в рамках торговых отношений с Китаем, соблюдая при этом правила МЕРКОСУР (экономическое и политическое соглашение, заключенное рядом стран Южной Америки), которые запрещают его участникам заключать индивидуальные торговые соглашения с другими странами.
«Страна свободы, равенства и братства снова торжествует. Давайте продолжим этот путь. Никто не должен остаться позади с социальной, экономической и политической точки зрения. Это также должна быть страна, которая движется к развитию, процветанию, национальному росту. Страна, которая движется вперед», – заявил Орси (цитата по «Коммерсанту»).
В прошлом Жаманду Орси трудился учителем, а затем дважды избирался на должность главы департамента Канелонес, который занимает второе место по численности населения в стране.
Последние выборы в Латинской Америке прошли в Венесуэле 28 июля. Там победил Николас Мадуро, который набрал 51,2% голосов избирателей после обработки 80% протоколов.
Девять латиноамериканских стран, в том числе и Уругвай, потребовали пересмотра выборов в Венесуэле.