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На президентских выборах в Уругвае победил оппозицонный политик Жаманду Орси

Ведомости

На президентских выборах в Уругвае победил оппозиционный левый политик Жаманду Орси. Он обошел оппонента от правящей правоцентристской партии Альваро Дельгадо с результатом 50,2% голосов. Дельгадо, в свою очередь, получил 45,6% голосов.

Орси представляет левоцентристскую партию «Широкий фронт».

В ходе президентской кампании он пообещал бороться с наркотрафиком и преступностью.

Кроме того, Орси будет проводить «современную левую» политику: увеличивать социальные расходы без повышения налогов и стимулировать экономический рост.

Избранный президент также отмечал, что будет стремиться к снижению пошлин в рамках торговых отношений с Китаем, соблюдая при этом правила МЕРКОСУР (экономическое и политическое соглашение, заключенное рядом стран Южной Америки), которые запрещают его участникам заключать индивидуальные торговые соглашения с другими странами.

«Страна свободы, равенства и братства снова торжествует. Давайте продолжим этот путь. Никто не должен остаться позади с социальной, экономической и политической точки зрения. Это также должна быть страна, которая движется к развитию, процветанию, национальному росту. Страна, которая движется вперед», – заявил Орси (цитата по «Коммерсанту»).

В прошлом Жаманду Орси трудился учителем, а затем дважды избирался на должность главы департамента Канелонес, который занимает второе место по численности населения в стране.

Последние выборы в Латинской Америке прошли в Венесуэле 28 июля. Там победил Николас Мадуро, который набрал 51,2% голосов избирателей после обработки 80% протоколов.

Девять латиноамериканских стран, в том числе и Уругвай, потребовали пересмотра выборов в Венесуэле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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