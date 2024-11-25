Мишустин упразднил Морскую коллегию при правительстве России
Морская коллегия при правительстве России была упразднена, следует из постановления кабинета министров, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Упразднить Морскую коллегию при правительстве Российской Федерации», – говорится в документе.
В августе этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Морскую коллегию при правительстве было решено упразднить.
Тогда же главой нового ведомства назначили помощника президента Николая Патрушева. Он заявлял, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.