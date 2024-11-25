Мишустин упразднил Морскую коллегию при правительстве России

Тогда же главой нового ведомства назначили помощника президента Николая Патрушева. Он заявлял, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.