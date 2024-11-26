В Кремле рассказали о роли спецпредставителя по уголовно-правовым вопросам
Возникновение должности спецпредставителя президента России по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества связано с сотрудничеством страны в «самых чувствительных областях, в том числе международного правового взаимодействия», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25 ноября глава государства Владимир Путин назначил спецпредставителем по уголовно-правовым вопросам Илью Рогачева, эта должность была учреждена в России впервые.
«Борьба с терроризмом, все эти вызовы, которые стоят перед нами в этой сфере, они требуют взаимодействия и сотрудничества государств как на двусторонней так и на многосторонней основе», – отметил Песков.
До сентября 2024 г. Рогачев занимал пост посла России в Королевстве Лесото. Рогачеву 62 года. С 1984 г. он работает на различных постах в зарубежных представительствах и центральном аппарате МИДа. С 2009 по 2019 г. занимал пост директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа. С июля 2019 г. по 6 сентября 2024 г. Рогачев совмещал должность чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР с работой послом в Королевстве Лесото.