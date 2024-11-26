В Кремле рассказали о роли спецпредставителя по уголовно-правовым вопросам

До сентября 2024 г. Рогачев занимал пост посла России в Королевстве Лесото. Рогачеву 62 года. С 1984 г. он работает на различных постах в зарубежных представительствах и центральном аппарате МИДа. С 2009 по 2019 г. занимал пост директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа. С июля 2019 г. по 6 сентября 2024 г. Рогачев совмещал должность чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР с работой послом в Королевстве Лесото.