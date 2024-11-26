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В Кремле рассказали о роли спецпредставителя по уголовно-правовым вопросам

Ведомости

Возникновение должности спецпредставителя президента России по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества связано с сотрудничеством страны в «самых чувствительных областях, в том числе международного правового взаимодействия», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

25 ноября глава государства Владимир Путин назначил спецпредставителем по уголовно-правовым вопросам Илью Рогачева, эта должность была учреждена в России впервые.

«Борьба с терроризмом, все эти вызовы, которые стоят перед нами в этой сфере, они требуют взаимодействия и сотрудничества государств как на двусторонней так и на многосторонней основе», – отметил Песков.

До сентября 2024 г. Рогачев занимал пост посла России в Королевстве Лесото. Рогачеву 62 года. С 1984 г. он работает на различных постах в зарубежных представительствах и центральном аппарате МИДа. С 2009 по 2019 г. занимал пост директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа. С июля 2019 г. по 6 сентября 2024 г. Рогачев совмещал должность чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР с работой послом в Королевстве Лесото.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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