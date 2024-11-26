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Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»

Ведомости

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировки «Юг», сообщил «Ведомостям» близкий к Минобороны источник.

С 2020 г. Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, в 2023 г. стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, 15 мая 2024 г. присутствовал на совещании у президента России как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Прежний командующий группировкой войск «Юг» Геннадий Анашкин был снят с должности. По данным источников, решение было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

Санчик родился в 1966 г. В 1989 г. окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 г. - Военную академию Генерального штаба. 18 февраля 2022 г. Путин присвоил командующему Амурским объединением Восточного военного округа звание генерал-лейтенанта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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