Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»
Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировки «Юг», сообщил «Ведомостям» близкий к Минобороны источник.
С 2020 г. Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, в 2023 г. стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, 15 мая 2024 г. присутствовал на совещании у президента России как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.
Прежний командующий группировкой войск «Юг» Геннадий Анашкин был снят с должности. По данным источников, решение было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.
Санчик родился в 1966 г. В 1989 г. окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 г. - Военную академию Генерального штаба. 18 февраля 2022 г. Путин присвоил командующему Амурским объединением Восточного военного округа звание генерал-лейтенанта.