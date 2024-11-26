Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»

Прежний командующий группировкой войск «Юг» Геннадий Анашкин был снят с должности. По данным источников, решение было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.