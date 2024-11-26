Начало слушаний по делу Нетаньяху отложено до 10 декабря
Коллегия Иерусалимского окружного суда согласилась отложить на восемь дней начало дачи показаний премьер-министром Биньямином Нетаньяху по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.
В первом деле, известном как «Дело 1000», его подозревают в том, что он предоставил миллиардеру Арнону Мильхану регуляторные и другие преимущества после того, как получил дорогие сигары и шампанское на сотни тысяч шекелей, а также другие подарки.
Во втором случае – «Деле 2000» – Нетаньяху подозревают в том, что он предложил владельцу Yediot Aharonot Арнону (Нони) Мозесу сделку, по условиям которой он должен был атаковать главного конкурента Yediot, Israel Hayom, в обмен на положительные отзывы.
В третьем деле, известном как «Дело 4000», Нетаньяху подозревается в предоставлении Шаулю Эловичу, основному акционеру ряда коммуникационных и медийных компаний, включая Bezek, льгот от регулирующих органов в обмен на позитивное освещение событий компанией Walla, которой также владел Элович. В этом случае Нетаньяху был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Решение о переносе заседания суда было принято в ответ на просьбу адвокатов премьер-министра отложить дачу показаний на 15 дней из-за нехватки времени на подготовку. Прокуроры штата, участвовавшие в деле, выступили против запроса, учитывая «очевидную общественную заинтересованность в скорейшем завершении судебного разбирательства и предотвращении задержек, а также предоставленное время на подготовку и отсутствие существенных причин для изменения обстоятельств с момента принятия этого решения». Судейская коллегия согласилась частично удовлетворить ходатайство защиты.