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Начало слушаний по делу Нетаньяху отложено до 10 декабря

Ведомости

Коллегия Иерусалимского окружного суда согласилась отложить на восемь дней начало дачи показаний премьер-министром Биньямином Нетаньяху по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

В первом деле, известном как «Дело 1000», его подозревают в том, что он предоставил миллиардеру Арнону Мильхану регуляторные и другие преимущества после того, как получил дорогие сигары и шампанское на сотни тысяч шекелей, а также другие подарки.

Во втором случае – «Деле 2000» – Нетаньяху подозревают в том, что он предложил владельцу Yediot Aharonot Арнону (Нони) Мозесу сделку, по условиям которой он должен был атаковать главного конкурента Yediot, Israel Hayom, в обмен на положительные отзывы.

В третьем деле, известном как «Дело 4000», Нетаньяху подозревается в предоставлении Шаулю Эловичу, основному акционеру ряда коммуникационных и медийных компаний, включая Bezek, льгот от регулирующих органов в обмен на позитивное освещение событий компанией Walla, которой также владел Элович. В этом случае Нетаньяху был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Решение о переносе заседания суда было принято в ответ на просьбу адвокатов премьер-министра отложить дачу показаний на 15 дней из-за нехватки времени на подготовку. Прокуроры штата, участвовавшие в деле, выступили против запроса, учитывая «очевидную общественную заинтересованность в скорейшем завершении судебного разбирательства и предотвращении задержек, а также предоставленное время на подготовку и отсутствие существенных причин для изменения обстоятельств с момента принятия этого решения». Судейская коллегия согласилась частично удовлетворить ходатайство защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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