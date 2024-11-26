Начало слушаний по делу Нетаньяху отложено до 10 декабря

Решение о переносе заседания суда было принято в ответ на просьбу адвокатов премьер-министра отложить дачу показаний на 15 дней из-за нехватки времени на подготовку. Прокуроры штата, участвовавшие в деле, выступили против запроса, учитывая «очевидную общественную заинтересованность в скорейшем завершении судебного разбирательства и предотвращении задержек, а также предоставленное время на подготовку и отсутствие существенных причин для изменения обстоятельств с момента принятия этого решения». Судейская коллегия согласилась частично удовлетворить ходатайство защиты.