WP: в США признали вероятность принуждения Киева к переговорам с Москвой
Многие официальные лица в США признают, что для окончания конфликта Украину могут вынудить вступить в переговоры с Россией в течение нескольких месяцев, а также заставить республику отказаться от территорий, сообщает The Washington Post (WP).
«Отказ [президента США Джо] Байдена от своей прежней политики в отношении [противопехотных] мин и [дальнобойных] ракет отчасти был направлен на то, чтобы дать Украине максимально сильные позиции на возможных переговорах», – говорится в материале.
WP также отмечает, что среди европейских союзников Киева «распространяется молчаливое признание» того, что для достижения мирного соглашения, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы.
21 ноября Вооруженные силы (ВС) России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». До этого, 17 ноября, The New York Times писала, что Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину.
25 ноября США подтвердили, что Украина имеет разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби обосновал решение необходимостью самообороны.
24 ноября конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации главы государства. По словам Уолтца, «нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения».