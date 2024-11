WP: в США признали вероятность принуждения Киева к переговорам с Москвой

21 ноября Вооруженные силы (ВС) России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». До этого, 17 ноября, The New York Times писала, что Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину.