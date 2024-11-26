WP: в США признали вероятность принуждения Киева к переговорам с Москвой

24 ноября конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации главы государства. По словам Уолтца, «нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения».