За три дня ВСУ дважды атаковали дальнобойным оружием объекты в Курской области

В ответ на решение американской стороны 21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Выступая с обращением, президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».