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За три дня ВСУ дважды атаковали дальнобойным оружием объекты в Курской области

Ведомости

За минувшие три дня украинская армия нанесла два удара западным дальнобойным оружием по объектам в Курской области, следует из сообщения Минобороны России.

23 ноября позиция зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки была атакована пятью американскими ракетами ATACMS. Три ракеты были уничтожены боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», две достигли цели. Последствием удара стало повреждение радиолокационной станции. Кроме того, есть пострадавшие среди личного состава.

Спустя двое суток, 25 ноября, противник ударил восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому «Курск-Восточный», семь из них были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. Двое военнослужащих были ранены, объекты инфраструктуры получили незначительные повреждения.

«В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства», – уточнили в Минобороны, добавив, что ведомство контролирует обстановку, идет подготовка ответной реакции.

25 ноября США подтвердили, что Украина получила разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби обосновал решение необходимостью самообороны.

В ответ на решение американской стороны 21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Выступая с обращением, президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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