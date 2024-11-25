Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь России

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»). Самообороной Кирби назвал происходящее в Курской области и на близлежащих территориях.



Американская администрация также изменила руководство по возможностям применения ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по «конкретным целям».