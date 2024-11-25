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Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь России

Ведомости

США подтвердили наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS, объяснив это решение необходимостью самообороны. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»). Самообороной Кирби назвал происходящее в Курской области и на близлежащих территориях.

Американская администрация также изменила руководство по возможностям применения ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по «конкретным целям».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что в России разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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