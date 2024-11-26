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Песков призвал внимательно изучить ядерную доктрину России

Ведомости

Для оценки опасности ядерной эскалации стоит изучать российскую ядерную доктрину и внимательно слушать президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, видит ли Москва опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы «Орешник».

«Нужно читать соответствующие документы, которые за последние несколько недель были приняты в Российской Федерации, доктринального характера. Нужно внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства, представителей коллективного Запада», – сказал он.

21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Путин заявлял, что сейчас в России разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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