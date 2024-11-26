Песков призвал внимательно изучить ядерную доктрину России

«Нужно читать соответствующие документы, которые за последние несколько недель были приняты в Российской Федерации, доктринального характера. Нужно внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства, представителей коллективного Запада», – сказал он.