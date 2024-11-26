Песков призвал внимательно изучить ядерную доктрину России
Для оценки опасности ядерной эскалации стоит изучать российскую ядерную доктрину и внимательно слушать президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос о том, видит ли Москва опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы «Орешник».
«Нужно читать соответствующие документы, которые за последние несколько недель были приняты в Российской Федерации, доктринального характера. Нужно внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства, представителей коллективного Запада», – сказал он.
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Путин заявлял, что сейчас в России разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник».