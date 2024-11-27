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Власти Германии закрывают бюро «Первого канала»

Ведомости

В Германии закрывают бюро «Первого канала», а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Об этом сообщил «Первый канал» на официальном сайте.

Канал назвал решение «наказанием за правду и профессионализм». Как утверждает вещатель, канал закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.

По данным «Первого канала», журналисты должны уехать из Германии в начале декабря. «Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия», – цитирует соответствующий документ корреспондент канала.

По данным ТАСС, Мария Захарова выступит с объявлением ответных мер на закрытие канала.

В марте стало известно, что литовские интернет-провайдеры ограничат доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала».

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС ввел масштабные санкции против России, которые в том числе коснулись российских СМИ. В рамках шестого пакета санкций, введенного в июне 2022 г., ЕС ограничил вещание телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В декабре девятым пакетом в европейских странах отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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