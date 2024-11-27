Власти Германии закрывают бюро «Первого канала»
В Германии закрывают бюро «Первого канала», а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Об этом сообщил «Первый канал» на официальном сайте.
Канал назвал решение «наказанием за правду и профессионализм». Как утверждает вещатель, канал закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.
По данным «Первого канала», журналисты должны уехать из Германии в начале декабря. «Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия», – цитирует соответствующий документ корреспондент канала.
В марте стало известно, что литовские интернет-провайдеры ограничат доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала».
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС ввел масштабные санкции против России, которые в том числе коснулись российских СМИ. В рамках шестого пакета санкций, введенного в июне 2022 г., ЕС ограничил вещание телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В декабре девятым пакетом в европейских странах отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».