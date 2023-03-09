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В Литве заблокируют доступ к IP-адресам «России 1» и «Первого канала»

Ведомости

Литовские интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Об этом сообщает пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ).

Проверка показала, что попавшие под санкции Евросоюза телеканалы ведут трансляции в интернете. Заблокировать доступ к IP-адресам российских СМИ провайдеры должны в течение пяти рабочих дней. В ЛКРТВ напомнили, что нарушение санкций влечет административную и уголовную ответственность.

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС ввел масштабные санкции против России, которые в том числе коснулись российских СМИ. В рамках шестого пакета санкций, введенного в июне 2022 г., ЕС ограничил вещание телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В декабре девятым пакетом в европейских странах отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». 

Литва запретила трансляцию российских телеканалов «РТР Планета», «Россия-24», «НТВ Мир» в феврале 2022 г. Позже эфира в стране лишились «Мир-24» и РБК. В марте в Литве заблокировали 57 сайтов, на которых велась трансляция закрытых российских и белорусских каналов. В апреле прошлого года ЛКРТВ также запретила ретрансляцию 32 телеканалов «Газпром-медиа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных