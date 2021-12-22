Захарова прокомментировала отключение RT DE от спутникового вещания в Европе

22 декабря пресс-служба RT сообщила о снятии с вещания в Европе телеканала медиахолдинга на немецком языке спустя шесть дней после его запуска. Круглосуточный телеканал RT DE для немецкоязычной аудитории был запущен 16 декабря, в тот же день Youtube удалил канал за обход наложенных на него осенью ограничений: тогда два немецких канала RT на платформе были заблокированы за распространение ложной информации о коронавирусе и попытку обойти блокировку, используя другой канал. В RT заявили, что действия немецкого регулятора MABB основаны на «беспочвенных и противоречащих действительности заявлениях», пообещав оспорить их в суде.