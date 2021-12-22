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Захарова прокомментировала отключение RT DE от спутникового вещания в Европе

Ведомости

МИД России расценивает действия Германии в ситуации с отключением телеканала RT DE от спутникового вещания в Европе как доказательство определяющей роли Берлина в давлении на российские СМИ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Решение германской стороны подводит Москву к необходимости принятия ответных мер.

«Имеем все основания расценивать действия официального Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников», — сказала представитель ведомства, слова которой опубликованы на сайте МИДа.

По ее словам, телеканал начал вещание на основании лицензии, выданной властями Сербии в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

«Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер», — отметила Захарова.

22 декабря пресс-служба RT сообщила о снятии с вещания в Европе телеканала медиахолдинга на немецком языке спустя шесть дней после его запуска. Круглосуточный телеканал RT DE для немецкоязычной аудитории был запущен 16 декабря, в тот же день Youtube удалил канал за обход наложенных на него осенью ограничений: тогда два немецких канала RT на платформе были заблокированы за распространение ложной информации о коронавирусе и попытку обойти блокировку, используя другой канал. В RT заявили, что действия немецкого регулятора MABB основаны на «беспочвенных и противоречащих действительности заявлениях», пообещав оспорить их в суде.

17 декабря немецкое агентство DPA сообщило, что национальный медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в нарушении правил вещания на территории страны. По данным агентства, RT DE начал вещание в Германии, не обладая для этого необходимой лицензией.

В августе 2021 г. RT DE отказали в выдаче лицензии на вещание в Люксембурге. Тогда правительство страны заявило, что офис вещателя находится в Германии, поэтому телеканал должен находиться под юрисдикцией ФРГ.

Ранее по теме: Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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