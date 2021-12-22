Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе
Телеканал российского медиахолдинга RT на немецком языке сняли с вещания спустя шесть дней после запуска. Об этом сообщает пресс-служба RT.
«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», — говорится в заявлении.
В RT заявили, что действия немецкого регулятора основаны на «беспочвенных и противоречащих действительности заявлениях», пообещав оспорить их в суде.
Круглосуточный телеканал RT DE для немецкоязычной аудитории был запущен 16 декабря, в тот же день YouTube удалил канал за обход наложенных на него осенью ограничений: тогда два немецких канала RT на платформе были заблокированы за распространение ложной информации о коронавирусе и попытку обойти блокировку, используя другой канал.
Уже 17 декабря немецкое агентство DPA сообщило, что национальный медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в нарушении правил вещания на территории страны. По данным агентства, RT DE начал вещание в Германии, не обладая для этого необходимой лицензией.
В августе 2021 г. RT DE отказали в выдаче лицензии на вещание в Люксембурге. Тогда правительство страны заявило, что офис вещателя находится в Германии, поэтому телеканал должен находиться под юрисдикцией ФРГ.