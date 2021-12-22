Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе

Круглосуточный телеканал RT DE для немецкоязычной аудитории был запущен 16 декабря, в тот же день YouTube удалил канал за обход наложенных на него осенью ограничений: тогда два немецких канала RT на платформе были заблокированы за распространение ложной информации о коронавирусе и попытку обойти блокировку, используя другой канал.