YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска

В пресс-службе Google (владелец YouTube) в России сообщили ТАСС, что аккаунт RT DE был удален за обход наложенных на него в сентябре ограничений. «Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — отметили в компании.