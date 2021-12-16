YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска
YouTube удалил новый канал RT на немецком языке RT DE в день запуска телевизионного вещания, на канале велась прямая трансляция эфира, говорится в Telegram-канале RT.
«YouTube удалил новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Google (владелец YouTube) в России сообщили ТАСС, что аккаунт RT DE был удален за обход наложенных на него в сентябре ограничений. «Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — отметили в компании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку телеканала так: «А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — заявила она в своем Telegram-канале.
В августе этого года RT DE официально отказали в получении лицензии на вещание от Люксембурга со ссылкой на информацию от властей Германии. В сентябре видеохостинг удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой «за нарушение правил сообщества».
Весной YouTube заблокировал ряд материалов RT, в том числе интервью с российским вирусологом Дмитрием Львовым, и ограничил возможность публикации видеозаписей и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о коронавирусе и его последствиях. Роскомнадзор направил руководству компании требование максимально быстро снять ограничения с канала RT.