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YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска

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YouTube удалил новый канал RT на немецком языке RT DE в день запуска телевизионного вещания, на канале велась прямая трансляция эфира, говорится в  Telegram-канале RT. 

«YouTube удалил новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Google (владелец YouTube) в России сообщили ТАСС, что аккаунт RT DE был удален за обход наложенных на него в сентябре ограничений. «Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — отметили в компании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку телеканала так: «А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — заявила она в своем Telegram-канале.

В августе этого года RT DE официально отказали в получении лицензии на вещание от Люксембурга со ссылкой на информацию от властей Германии. В сентябре видеохостинг удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой «за нарушение правил сообщества». 

Весной YouTube заблокировал ряд материалов RT, в том числе интервью с российским вирусологом Дмитрием Львовым, и ограничил возможность публикации видеозаписей и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о коронавирусе и его последствиях. Роскомнадзор направил руководству компании требование максимально быстро снять ограничения с канала RT. 

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных