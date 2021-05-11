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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала издания Russia Today, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала российского СМИ RT», — говорится в сообщении. Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, в том числе интервью с российским вирусологом Дмитрием Львовым, и ограничил возможность публикации видеозаписей и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о коронавирусе и его последствиях.

По мнению Роскомнадзора, подобные действия YouTube «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ». В ведомстве отметили, что компания регулярно под формальными предлогами прибегает к цензуре контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ. При этом чаще всего ограничения затрагивают RT.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как принадлежащий ему YouTube, по мнению ведомства, злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Роскомнадзор утверждал, что видеохостинг ущемляет права российских журналистов. Ввиду этого регулятор порекомендовал СМИ использовать российские сайты для размещения своих материалов.

Ранее по теме: ФАС возбудила дело в отношении Google из-за действий Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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