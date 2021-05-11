Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала российского СМИ RT», — говорится в сообщении. Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, в том числе интервью с российским вирусологом Дмитрием Львовым, и ограничил возможность публикации видеозаписей и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о коронавирусе и его последствиях.