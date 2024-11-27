Ливан увеличит количество военных на границе с Израилем до 10 000
Ливан планирует увеличить количество военнослужащих на юге страны у границы с Израилем до 10 000 человек. Об этом заявил глава минобороны Ливана Морис Слим, сообщает Al Jazeera.
Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу в 4:00 (5:00 мск) 27 ноября. В рамках соглашения о прекращении огня Израиль постепенно выведет своих солдат из Южного Ливана в течение следующих 60 дней, а ливанская армия и силы государственной безопасности займут территорию на юге страны. «Хезболла» должна будет отступить к северу от реки Литани, прекратив свое присутствие на юге Ливана. Соединенные Штаты и Франция обязались сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения, другие союзники также окажут помощь.
Бои в секторе Газа начались 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».